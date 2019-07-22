Кабмин поддержал единые правила продажи табака и электронных сигарет

Российское правительство поддержало инициативу, внесенную ранее в Госдуму, по введению единых правил для регулирования оборота, потребления и рекламы обычных сигарет, электронных приспособлений для курения табака и кальянов.

«Законопроектом предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием», — сказано на официальном сайте правительства.

Также в Кабмине обратили внимание на «целесообразность» усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в случае несоблюдения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Обновленная антитабачная концепция ведомств приравнивает к обычным сигаретам вейпы, системы нагревания табака (IQOS, Glo) и электронные сигареты — решение было подготовлено правительственной комиссией в марте.

В конце июня инициативу вернуть комнаты для курения в аэропорты поддержали в МВД РФ, но Совет федерации идею не одобрил: глава социального комитета Валерий Рязанский заявил, что подобные предложения «приводят к послаблению антитабачного законодательства».