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19:58   22 Июля 2019
Россия

Кабмин поддержал единые правила продажи табака и электронных сигарет

Кабмин поддержал единые правила продажи табака и электронных сигарет

Российское правительство поддержало инициативу, внесенную ранее в Госдуму, по введению единых правил для регулирования оборота, потребления и рекламы обычных сигарет, электронных приспособлений для курения табака и кальянов.

«Законопроектом предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием», — сказано на официальном сайте правительства.

Также в Кабмине обратили внимание на «целесообразность» усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в случае несоблюдения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Обновленная антитабачная концепция ведомств приравнивает к обычным сигаретам вейпы, системы нагревания табака (IQOS, Glo) и электронные сигареты — решение было подготовлено правительственной комиссией в марте.

В конце июня инициативу вернуть комнаты для курения в аэропорты поддержали в МВД РФ, но Совет федерации идею не одобрил: глава социального комитета Валерий Рязанский заявил, что подобные предложения «приводят к послаблению антитабачного законодательства».

Кабмин поддержал единые правила продажи табака и электронных сигарет

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Автор: Тимофей Булочкин
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