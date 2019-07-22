Оленевод предупредил чиновников о грузинах, выдающих себя за ненцев

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит вести учет представителей малочисленных народов на территории России. Действующее законодательство предусматривают ряд экономических и социальных прав для этнических меньшинств. Например, они могут вести традиционный образ жизни, иметь доступ к отдельным видам природных ресурсов. Существует также льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, военную службу заменяют альтернативной гражданской для представителей малочисленных народов.

Только как определить этих представителей — не понятно. Об этом задумался кабмин. Чиновники предлагают коренному населению писать заявления и представить доказательства того, что они действительно принадлежат тому или иному народу.

Инициативу кабмина корреспондент «Политики Сегодня» обсудил с жителем Ямала Ейко Сэротэтто. Ейко — оленевод и коммунист. Известным стал не так давно. В соцсети «ВКонтакте» Сэротэтто создал группу под названием «Голос тундры». После КПРФ выдвинула его на довыборы в Заксобрание Ямала на место ушедшего из парламента Сергея Харючи. Однако осенью прошлого года в борьбе за мандат победил кандидат от «Единой России», директор агрокомплекса «Тазовский» Степан Вануйто.

Сэротэтто по народности — ненец: относит себя к малочисленным народам. Таких как он на всю Россию приходится не более 45 тысяч человек.

«Необходимость в льготном обеспечения этнических групп есть», — не спорит Сэротэтто.

Оленевода смущает, что подтверждать народность будут на основе добровольного согласия: ненцем сможет назвать себя и грузин.

«Тогда малочисленные народы перестанут быть малочисленными, — засмеялся Сэротэтто, добавив, что таким образом поддерживать уклад жизни, сохранять традиции у правительства все равно не получится. — Какие бы законы не принимали, без плотной работы с народом ничего практически не получится, и всякие законы и реформы не спасут традиционный уклад жизни».

Не способствует на Ямале традиционному укладу жизни и индустриализация, которая на полуострове, богатом нефтью и газом и не собирается заканчиваться. На землях, где прежде пасли оленей, теперь добывают нефть.

«Они занимают пастбищные места, поэтому оленеводы притесняют друг друга, так как земли отжали», — жалуется Сэротэтто.

Ненцы не протестуют. Боятся, говорит Сэротэтто. Страх идет от весеннего митинга, который «организовал» в тундре в марте 2019 года Ейко, и на который пожаловались в полицию.

«Думают, что кто-то извне остановит этот беспредел, — добавил ненец. — Весной был «митинг». Меня тогда привлекли к ответственности незаконно. Но сами поймите, какой митинг может быть в тундре? А теперь сами подумайте, кто будет рисковать возникать за свои земли, за отжимание земель в тундре у оленеводов».

Помимо активной политической жизни Сэротэтто ведет и насыщенную спортивную жизнь. Недавно активист проводил соревнования на водных дистанциях: делали заплывы на катамаранах, после которых участники получили памятные грамоты.

«Это были первые окружные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях, а так, когда был студентом неоднократно занимал места по спортивному туризму, я думаю такой вид спорта имеет право на жизнь», — говорит Сэротэтто.

В стороне от политики Ейко занимается популяризацией активного образа жизни: принимает участие в соревнованиях, которые проводятся в его районе.