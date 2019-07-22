СМИ опубликовали подробности убийства ЛГБТ-активистки в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу 22 июля завел уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения у одного из домов по улице Пулковской тела 40-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности на установление лица (лиц) совершивших указанное преступление, назначаются необходимые экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным «Невских новостей», на теле имелись признаки насильственных действий сексуального характера: штаны и белье у погибшей были спущены, толстовка снята, а футболка задрана. Рядом с трупом оперативники нашли приспособление для употребления наркотиков. Следователи выясняют, имеет ли оно какое-либо отношение к жертве, либо ее убийце. Тело, до того, как было найдено, пролежало в кустах десять часов.

В убийстве женщины правоохранители подозревают уроженца Башкортостана.

По данным некоторых СМИ, убитая являлась ЛГБТ-активисткой.