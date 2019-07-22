Майданные методы не дают навальнистам права называться оппозицией — эксперт

Оппозиция организует свои митинги в Москве по западным технологиям, заявил эксперт Владимир Орлов.

После проверки подписных листов многим «независимым» кандидатам было отказано в регистрации из-за высокого процента брака. Оппозиционеров поймали на рисовке «автографов» несуществующих и даже умерших москвичей.

Ставленники блогера Алексея Навального использовали недопуск до выборов как повод для пиара: они организовали ряд митингов, из которых московские власти согласовали только одну акцию.

А протеже Навального Любовь Соболь даже объявила якобы голодовку и изображала предобморочные состояния на публике, пишет «ПолитРоссия».

Зампред общественной организации «Вече», эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил изданию, что эти навальнисты и подобные им деятели являются не оппозиционерами, а популистами и агентами иностранного влияния.

«Это не оппозиционеры, в том смысле, в котором принято толковать слово "оппозиция", это передовой отряд иностранного влияния. Они всячески пытаются пробить политическое пространство РФ и каким-то образом получить там свое представительство», – заявил Орлов.

Эксперт подчеркнул, что представители так называемой оппозиции действует по тем же методичкам, что и люди, совершившие госпереворот на Украине. А из Соболь делают такую же «жертву режима», какую в Киеве делали из бывшего премьера Юлии Тимошенко, которую на Майдане выкатили на сцену в инвалидной коляске, напомнил собеседник СМИ.

Кандидаты Навального пытаются провести реставрацию "девяностых" в РФ. Их митинги и голодающая Соболь - калька Майдана 2014 года, их приемы ниже пояса, считает Орлов.

Оппозиция выставляет себя перед москвичами потерпевшей стороной, но это не так. Подделывая подписи, они нарушили законодательство, резюмировал эксперт.