Премьер Ирака и президент Ирана обсудили региональную ситуацию

Иракский премьер-министр Адель Абдель Махди в понедельник, 22 июля, встретился с иранским лидером Хасаном Роухани, чтобы не только обсудить ситуацию в регионе, но и найти пути решения кризиса. По информации пресс-службы кабинета министров Ирака, Адель Абдель Махди и Хасан Роухани встретились в Тегеране.

«Обсудили отношения между соседскими странами и народами, а также последние события в регионе и пути снижения градуса текущего кризиса», — добавили в иракском кабинете министров.

Ситуация в Персидском заливе заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В середине июня напали на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Официальный Тегеран отрицал причастность к случившемуся.

Затем иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны. Однако представители Центрального командования вооруженных сил США заявили, что американский беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Позже в пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции Ирана задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводил в порт Бендер-Аббас.