Россия совместно с Европой и Китаем планирует научную станцию на Луне

Проектировать научно-исследовательскую лунную станцию будет Россия совместно с китайскими и европейскими космическими агентствами — первые договоренности по поводу миссии уже достигнуты, сообщили в космическом управлении КНР.

По словам замглавы китайского Государственного космического управления У Яньхуа, участники программы будут обмениваться результатами научных исследований и совместно планировать реализацию проекта на Луне.

«Участники будут совместно планировать и проектировать станцию, координировать усилия по реализации плана и в конечном счете обмениваться результатами научных исследований», — заявил У Яньхуа китайскому агентству Синьхуа.

Замглавы Центра китайской программы по изучению Луны Пэй Чжаоюй ранее сообщал, что план лунной станции будет готов через два-три года. По его словам, страны-участницы намерены создать межправительственный координационный комитет по этому вопросу.

Напомним, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместный проект базы на Луне. Он заявил, что Россия намерена начать мониторинг космического пространства и заняться исследованиями дальнего космоса вместе с зарубежными партнерами.