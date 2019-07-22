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19:17   22 Июля 2019
Россия

Россия и Индия обсудят вторую площадку строительства АЭС на ВЭФ

Россия и Индия обсудят вторую площадку строительства АЭС на ВЭФ

Обсуждение вопроса о второй площадке строительства АЭС в Индии по российскому проекту состоится на полях сентябрьского Восточного экономического форума. Об этом заявил сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов

Он напомнил, что в настоящее время активно строится АЭС «Куданкулам» на юге Индии. Стартовали серийные поставки для третьего и четвертого энергоблоков АЭС. Фактическое начало строительства этих блоков началось июне и октябре 2017 года.

Ранее глава РФ Владимир Путин пригласил индийского премьера Нарендру Моди посетить Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Пятое по счету мероприятие пройдет во Владивостоке этой осенью. Ожидается, что российская и индийская стороны подпишут ряд соглашений.

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Автор: Ольга Шпакова
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