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18:56   22 Июля 2019
Весь мир

Золото подорожало в ожидании решений ФРС США по монетарной политике

Золото подорожало в ожидании решений ФРС США по монетарной политике

Стоимость золота к вечеру понедельника, 22 июля, растет, а инвесторы ожидают заседание Федеральной резервной системы США, в ходе которого определят монетарную политику Вашингтона. По состоянию на 18:12 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85 доллара или на 0,06 процента — до 1427,55 доллара за тройскую унцию. 

Аналитики прогнозируют, что в июле ФРС понизит ставку с текущего уровня в 2,25–2,5 процента. По информации CME Group, 75 процентов аналитиков ожидают снижения ставки с текущего уровня на 25 базисных пунктов, однако остальные — на 50 базисных пунктов. Если ФРС США смягчит монетарную политику, тогда «надавит» на курс национальной валюты, а это положительно повлияет на золото как более надежный актив.

Аналитик FXTM Лукман Отунуг отметил, что ожидание снижения ставки Федрезервом США — ключевой фактор, который поддерживает цены на золото. По его словам, снижение ставки повлияет на золото, передает агентство Рейтер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #весь мир #золото #фрс сша

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