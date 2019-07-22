Шойгу обсудил с зампредом Совета министров Кубы сотрудничество с РФ

Министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу встретился в Москве с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руисом и обсудил с ним безопасность в регионе и российско-кубинское сотрудничество.

«Глава российского оборонного ведомства отметил важность российско-кубинского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что стороны обменялись мнением по актуальным вопросам международной повестки и обсудили перспективы сотрудничества России и Кубы.

В начале июня российский МИД осудил введение Вашингтоном новых санкций в отношении Кубы: представитель ведомства Мария Захарова заявила, что затягивание «антикубинской блокады» со стороны Штатов бьет по интересам простых граждан, лишая кубинцев прав и свобод, которые «так рьяно защищает» американское руководство.

23 июня кубинские власти заявили о готовности поддержать Венесуэлу и действующего президента республики Николаса Мадуро: Куба продолжат закупать у Каракаса нефть, несмотря на угрозы со стороны США, а также намерена защищать соседнюю страну «на всех международных площадках».