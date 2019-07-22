Режим ЧС ввели в Сосногорском районе Коми после схода 23 вагонов с углем

Представитель администрации муниципального района «Сосногорск» в понедельник, 22 июля, сообщил, что режим ЧС ввели после схода с рельсов 23 железнодорожных вагонов с углем. По его словам, в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва — Сосногорск СЖД с 23 по 26 июля 2019 года не продают билеты на поезда.

Чрезвычайное происшествие задержало движение четырех пассажирских поездов, где находились более 450 пассажиров. Также РЖД предупредили о задержке еще десяти пассажирских поездов. Следователи выясняют обстоятельства и причины схода с рельсов грузовых вагонов.

«Для эффективного взаимодействия всех служб в районе ввели режим чрезвычайной ситуации», — добавили в районой администрации.

Движение поездов по Северной железной дороге ограничат до 26 июля после ЧП в Коми, заявили в РЖД.С 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи билетов на поезда: №041 Воркута - Москва, №375 Воркута - Москва, №77 Воркута - Санкт-Петербург, pic.twitter.com/GJIYcCyKPy — MaDel' (@Mark__Del) 22 июля 2019 г.

По информации властей, определили места, где в случае необходимости развернут пункты временного размещения пассажиров, — третья Сосногорская школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас необходимости в размещении нет. Организовали доставку людей на железнодорожные вокзалы «Сосногорск» и «Ираель».

Техноген в Коми под Сосногорском pic.twitter.com/QgNbQR8IKT — ???????? Валерий ???????? (@val562shubin) 22 июля 2019 г.