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18:37   22 Июля 2019
Россия

Режим ЧС ввели в Сосногорском районе Коми после схода 23 вагонов с углем

Режим ЧС ввели в Сосногорском районе Коми после схода 23 вагонов с углем

Представитель администрации муниципального района «Сосногорск» в понедельник, 22 июля, сообщил, что режим ЧС ввели после схода с рельсов 23 железнодорожных вагонов с углем. По его словам, в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва — Сосногорск СЖД с 23 по 26 июля 2019 года не продают билеты на поезда. 

Чрезвычайное происшествие задержало движение четырех пассажирских поездов, где находились более 450 пассажиров. Также РЖД предупредили о задержке еще десяти пассажирских поездов. Следователи выясняют обстоятельства и причины схода с рельсов грузовых вагонов.

«Для эффективного взаимодействия всех служб в районе ввели режим чрезвычайной ситуации», — добавили в районой администрации.

По информации властей, определили места, где в случае необходимости развернут пункты временного размещения пассажиров, — третья Сосногорская школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас необходимости в размещении нет. Организовали доставку людей на железнодорожные вокзалы «Сосногорск» и «Ираель».

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Автор: Анатолий Кубарев
#коми #общество #чс #уголь

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