Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
18:10   22 Июля 2019
Россия

Источник сообщил о диалоге Лаврова с главой МИД Турции по ситуации в Идлибе

Источник сообщил о диалоге Лаврова с главой МИД Турции по ситуации в Идлибе

Дипломатический источник в Анкаре рассказал о разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Была обсуждена ситуация в Сирии, в частности в Идлибе», — сказал источник РИА Новостей в Турции.

Ранее, 21 июля, Министерство обороны России опровергло недостоверную информацию организации «Белые каски» о якобы нанесении воздушными силами РФ авиаудара по рынку в сирийской провинции Идлиб. 

В понедельник сообщалось, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольные запрещенной «Джебхат ан-Нусре», оборудовали в мечетях и школах Идлиба артиллерийские склады. Поддерживаемые западными структурами и Турцией боевики прячутся от ответных ударов Сирийской арабской армии в бетонированных подвалах, которые используют в качестве бомбоубежищ.

Источник сообщил о диалоге Лаврова с главой МИД Турции по ситуации в Идлибе

Сообщения о принудительной вербовке боевиками из Идлиба сирийских граждан поступили в середине июля — группировка «Правительство спасения провинции Идлиб», управляемая «Хайят Тахрир аш-Шам, объявило принудительную мобилизацию   — в свои ряды они записали даже пятнадцатилетних детей.

Источник сообщил о диалоге Лаврова с главой МИД Турции по ситуации в Идлибе

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...