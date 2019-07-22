Источник сообщил о диалоге Лаврова с главой МИД Турции по ситуации в Идлибе

Дипломатический источник в Анкаре рассказал о разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Была обсуждена ситуация в Сирии, в частности в Идлибе», — сказал источник РИА Новостей в Турции.

Ранее, 21 июля, Министерство обороны России опровергло недостоверную информацию организации «Белые каски» о якобы нанесении воздушными силами РФ авиаудара по рынку в сирийской провинции Идлиб.

В понедельник сообщалось, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольные запрещенной «Джебхат ан-Нусре», оборудовали в мечетях и школах Идлиба артиллерийские склады. Поддерживаемые западными структурами и Турцией боевики прячутся от ответных ударов Сирийской арабской армии в бетонированных подвалах, которые используют в качестве бомбоубежищ.

Сообщения о принудительной вербовке боевиками из Идлиба сирийских граждан поступили в середине июля — группировка «Правительство спасения провинции Идлиб», управляемая «Хайят Тахрир аш-Шам, объявило принудительную мобилизацию — в свои ряды они записали даже пятнадцатилетних детей.