Госсекретарь США назвал уникальным общение Трампа с людьми

Государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник, 22 июля, заявил, что сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter помогают доносить позицию Вашингтона до других государств. По его словам, президент США общается уникальным образом, и люди во всем мире это понимают.

Госсекретарь США напомнил, что недавно прилетал в Мексику, Эквадор, Сальвадор, Аргентину и там у каждого есть представление о том, что думает Трамп, а это облегчает общение, ведь «нет никаких сюрпризов». Майк Помпео отметил, что сообщает партнерам некоторые детали, но вместе с твитами президента США создается «ясная, откровенная дискуссия как с нашими друзьями, так и с теми, кто не являются нашими друзьями».

Highly conflicted Robert Mueller should not be given another bite at the apple. In the end it will be bad for him and the phony Democrats in Congress who have done nothing but waste time on this ridiculous Witch Hunt. Result of the Mueller Report, NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION!...