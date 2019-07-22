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18:02   22 Июля 2019
Весь мир

Госсекретарь США назвал уникальным общение Трампа с людьми

Госсекретарь США назвал уникальным общение Трампа с людьми

Государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник, 22 июля, заявил, что сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter помогают доносить позицию Вашингтона до других государств. По его словам, президент США общается уникальным образом, и люди во всем мире это понимают.

«Они это видят. Это очень полезно. Я думаю, что это вносит ясность», — добавил Помпео в интервью телеканалу CBS.

Госсекретарь США напомнил, что недавно прилетал в Мексику, Эквадор, Сальвадор, Аргентину и там у каждого есть представление о том, что думает Трамп, а это облегчает общение, ведь «нет никаких сюрпризов». Майк Помпео отметил, что сообщает партнерам некоторые детали, но вместе с твитами президента США создается «ясная, откровенная дискуссия как с нашими друзьями, так и с теми, кто не являются нашими друзьями».

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #twitter #помпео

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