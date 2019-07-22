На митинг в Москве пустили только лояльных оппозиции журналистов

Согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошел в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве. Оппозиция выдвинула требования допустить «независимых» кандидатов к выборам вопреки допущенным ими нарушениям в ходе подписной кампании.

Организаторы ожидали, что их акция соберет как минимум 20 тысяч участников, но на митинг пришли только 12 тысяч человек из 13 миллионов зарегистрированных жителей столицы. Также примечательно, что оппозиционеры аккредитовали на свое мероприятие только представителей лояльных изданий.

Члену Совета Федерации Сергею Цекову мероприятие напомнило украинский майдан.

«Посмотрите, как сейчас преследуются там журналисты — никакой свободы слова. Такая вот идеология украинского нацизма. Тех, кто придерживается других взглядов, они преследуют и не допускают», — сказал сенатор в комментарии iReactor.

Российские либералы пытаются повторить «украинский сценарий», а скандал вокруг выборов в МГД является заранее спланированной провокацией, уверен Цеков.

На акциях оппозиционеров в Москве происходит то же, что ранее случилось в Киеве. Они намеренно раздувают скандал, вместо того, чтобы попробовать оспорить решение о недопуске в суде, убежден парламентарий.

Издание напоминает, что в ходе подписной кампании вокруг оппозиционных кандидатов разгорелось несколько скандалов. Особенно внимание общественности привлекла история с подделкой подписей умерших людей в листах юриста «ФБК» Любови Соболь и других соратников блогера Алексея Навального.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло ранее выяснил, что сторонники Навального использовали с своих подписных листах данные умерших горожан, меняя только дату рождения.