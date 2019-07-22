Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
17:41   22 Июля 2019
Весь мир

Глава МИД Сербии назвал комой диалог Белграда и Приштины

Глава МИД Сербии назвал комой диалог Белграда и Приштины

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич в понедельник, 22 июля, сообщил, что переговоры Белграда с властями самопровозглашенной республики Косово при посредничестве Европейского союза находятся в коме. По его словам, Приштина не планирует выполнять достигнутые ранее соглашения.

Косовский премьер-министр Рамуш Харадинай в пятницу, 19 июля, не только покинул пост главы правительства, но и призвал лидера страны Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы​​​. Причина отставки — вызов в качестве подозреваемого в военных преступлениях от специальной прокуратуры в Гааге.

Рамуш Харадинай подчеркнул, что даст показания и «защитит честь албанских борцов», чем докажет невиновность, а затем снова поучаствует в парламентских выборах. Ожидавшуюся в начале сентября встречу представителей Сербии и Косово при участии Берлина и Парижа отложили на неопределенное время.

«Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — сказал глава МИД Сербии. 

Ивица Дачич считает, что Косово не собирается соблюдать Брюссельское соглашение о нормализации отношений, поэтому сейчас сложно предсказать дальнейшее развитие событий и как это отразится на дальнейшем ходе диалога Белграда и Приштины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мид #сербия #косово #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...