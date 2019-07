Глава МИД Сербии назвал комой диалог Белграда и Приштины

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич в понедельник, 22 июля, сообщил, что переговоры Белграда с властями самопровозглашенной республики Косово при посредничестве Европейского союза находятся в коме. По его словам, Приштина не планирует выполнять достигнутые ранее соглашения.

Косовский премьер-министр Рамуш Харадинай в пятницу, 19 июля, не только покинул пост главы правительства, но и призвал лидера страны Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы​​​. Причина отставки — вызов в качестве подозреваемого в военных преступлениях от специальной прокуратуры в Гааге.

Рамуш Харадинай подчеркнул, что даст показания и «защитит честь албанских борцов», чем докажет невиновность, а затем снова поучаствует в парламентских выборах. Ожидавшуюся в начале сентября встречу представителей Сербии и Косово при участии Берлина и Парижа отложили на неопределенное время.

Ивица Дачич считает, что Косово не собирается соблюдать Брюссельское соглашение о нормализации отношений, поэтому сейчас сложно предсказать дальнейшее развитие событий и как это отразится на дальнейшем ходе диалога Белграда и Приштины.

