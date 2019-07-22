Лоза раскритиковал Metallica за «кабацкий уровень» исполнения «Группы крови»

Музыканта Юрия Лозу не впечатлила песня «Группа крови» в исполнении легендарной Metallica на сцене «Лужников». Собеседник «Политики Сегодня» убежден, что басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт сыграли хит Виктора Цоя для российской публики по-дилетантски.

«Знаете, по каким признакам эта песня Цоя выиграла тендер на исполнение? Она самая простая, там меньше всего учить. Что они добавили в эту песню? Чем ее окрасили, обогатили? Они даже не смогли текст выучить? <…> Один пробубнил на тарабарском языке, второй протесал рифом (повторяемый гитарный ход – прим. ред.). И что, это нормально? Это выказать уважение? Раньше мы были более требовательны к артистам», — возмутился Лоза.

Тот факт, что отвечающий в квартете за низкие частоты музыкант заменил на микрофоне основного солиста Джемса Хетфилда, Лоза объяснил слабым зрением последнего. По мнению российского музыканта, Роберт Трухильо справился с чтением текста цоевской песни по бумажке лучше, чем коллега, который пользуется очками на репетициях. А использование шпаргалки Лоза назвал «кабацкой практикой», к которой прибегал сам, исполняя песни на непростом армянском языке.

«Они уже не помнят ничего из этой песни. Может ритм-гитарист помнит какие-то ритмические гармонии. Они ее даже не учили, понимаете? Они сказали, что для этой толпы и так сойдет. Это отношение к самому примитиву. Поставить бумажку перед собой и просто тупо пробубнить тарабарский текст, ничего своего не добавив», — раскритиковал Лоза Metallica.

К пионерам музыкального стиля трип-хоп из Бристоля Massive attack, которые записали свою версию песни Егора Летова «Все идет по плану» на русском языке, Лоза был более снисходителен.

- Подождите, они тоже по бумажке пели? – уточнил музыкант.

- Бумажек никто не заметил, - ответил корреспондент «ПС»

- Вот видите, другое дело. Так ни в коем случае делать нельзя, - подчеркнул Лоза.