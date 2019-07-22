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17:34   22 Июля 2019
Весь мир

Могерини считает смерть Амано большой потерей для МАГАТЭ

Могерини считает смерть Амано большой потерей для МАГАТЭ

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала большой потерей для МАГАТЭ и международного сообщества смерть главы агентства Юкии Амано.

Амано находился в должности генерального директора Международного агентства по атомной энергии с 2009 года. Ранее стало известно, что он умер в возрасте 72 лет.

Могерини отметила, что с глубокой печалью восприняла новость о смерти Амано. Она назвала его уход из жизни большой потерей как для агентства, так и для международного сообщества.

Амано служил МАГАТЭ и его государствам-членам с непоколебимой преданностью, подчеркнула она.

Незадолго до смерти Амано хотел уйти в отставку. В связи с уходом дипломата из жизни штаб-квартира МАГАТЭ в Вене приспустит флаг агенства.

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Автор: Ольга Шпакова
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