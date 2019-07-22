Россияне застряли в Анталье из-за задержки рейса

Генеральное консульство РФ в Анталье сообщило о задержке рейса из турецкого города. Пассажиров обеспечены питанием, сообщает РИА Новости в понедельник, 22 июля.

Директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова подтвердила задержку рейса. По ее словам. пассажиры обеспечены всем необходимым, включая гостиницу. Им также предоставлен переводчик. Всего вылета из Москвы ждут 536 человек, в том числе 107 детей.

Согласно имеющейся информации, генконсульство держит ситуацию на контроле. Сейчас уточняется техническая сторона вопроса.