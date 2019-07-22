Минсельхоз предложил Минтрансу дополнительный комплексный план модернизации

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник, 22 июля, сообщил, что ведомство направило министерству транспорта предложения о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ряда дополнительных инвестиционных проектов для решения задач по наращиванию экспорта продукции агропромышленного комплекса.

По его словам, важнейшие направление в работе по наращиванию экспорта российской продукции АПК — создание соответствующей логистической инфраструктуры. Поэтому Минсельхоз предложил Минтрансу включить в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры дополнительные инвестпроекты.

Речь идет о строительстве зернового терминала в морскому порту Зарубино, который расположен на юге Приморского края, а также и мультимодального транспортного коридора «Восточные зерновые ворота». Дмитрий Патрушев добавил, если реализовать проекты, тогда получится осуществлять перевалку до четырех миллионов тонн зерна ежегодно.