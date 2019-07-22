МГИК опроверг слухи о подписях, забракованных из-за нуля в паспорте

Заявление муниципального депутата Максима Каца о подписях москвичей за экс-кандидатов в МГД, забракованных якобы по принципу начинавшихся на «0» серии и номера паспортов, опровергли в избирательной комиссии.

Бывший кандидат в московские депутаты от партии «Яблоко» Анастасия Брюханова заявила в Twitter, что ее не допустили к регистрации кандидатом из-за забракованных подписей. Ее соратник, мундеп Кац, заявил о использовании Федеральной миграционной службой программы Exel при обработке поданных Брюхановой подписей — по его мнению, программа «забраковала» подписи граждан, чьи серия и номер паспорта начинались с «нуля».

«Все москвичи подписавшиеся на Брюханову, у которых серии или номера паспортов начинались на 0 были забракованы ФМС. Просто данные вбили в эксельку, а она всё что начинается на 0 отрезала. И вот все эти подписи забракованы», — написал в ночь на 22 июля Кац в Twitter.

В Мосгоризбиркоме же сообщили, что в ФНС учитывали возможность случайного пропуска нулей при обработке подписей, а потому не стали забраковывать таковые.

«Относительно распространенных в сети интернет слухов о якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающихся на «0», вследствие ошибочно сформированных запросов в миграционную службу, поясняем следующее. Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них, учитывали возможность пропуска значения «0» и не браковали такие подписи», — сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

В ведомстве подчеркнули, что если единичные факты подобной «браковки» подписей подтвердятся, такие подписи не будут считаться недействительными и зачтутся в пользу кандидата.

Ранее представитель МГИКа Дмитрий Реут заявлял, что никто из 57 недопущенных партийных и независимых экс-кандидатов не подавал аппеляцию на решение избиркома, хотя они и могли сделать это на следующий день после получения отказа. Глава ЦИК Элла Памфилова готова встретиться со всеми недопущенными 57 претендентами, которым отказали из-за брака и поддельных подписных листов.