«Гоблин» Пучков обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Публицист, писатель Дмитрий Пучков убежден, что цель оппозиции заключается в организации дебошей, в ходе которых кто-то должен пострадать. Об этом пишет «НьюИнформ».

«Задача оппозиции – это организация государственного переворота. Оппозиция не может нормальным для всех обычных людей законным путем прийти к власти. У них нет никакой базы среди населения, и людям они абсолютно неинтересны, поэтому у них одна задача – устраивать беспорядки, в ходе которых прольется кровь. Еще лучше для них будет, если погибнут люди», — заявил он.

Публицист отметил, что в данной ситуации правоохранители и власти должны действовать по закону. В случае, если митинг несанкционированный, его необходимо пресечь, а организаторов наказать.

Напомним, в субботу, 20 июля, в Москве прошла акция «За допуск на выборы». Ее организовала незарегистрированная в России «Либертарианская партия». Митинг проводился с целью поддержать «независимых» кандидатов в Мосгордуму.

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал слухи о том, что на акции присутствовали жители Подмосковья, которых могли массово свозить на проспект Сахарова. По его мнению, некоторые из них могли попасть на митинг по идейным соображениям, а кто-то хотел оказаться рядом со своими кумирами.

«Кто-то мог вполне самостоятельно прийти, чтобы оказаться на одном гектаре с видными тошнотворческими личностями», — отметил журналист.

Напомним, ранее стало известно, что Мосгоризбирком отказал в регистрации нескольким кандидатам в Мосгордуму, в частности, Любови Соболь, Константину Янкаускасу и Илье Яшину.

Специалисты обнаружили у Соболь 14,67 процента недействительных подписей. Среди них оказались автографы даже умерших москвичей. Кроме того, ранее полиция обнаружила в центре столицы несколько «фабрик», где подделывались подписи в поддержку Соболь, Гудкова и Яшина.