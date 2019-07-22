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12:31   22 Июля 2019
Ближнее зарубежье

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в новой Верховной раде, свидетельствуют данные ЦИК после обработки половины протоколов.  Это позволит Зеленскому создать однопартийное большинство.

По партийным спискам «Слуга народа» может получить 122 места, а по мажоритарным округам — 125. Политсила «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко может получить 43 места (37 и шесть). За ней следует партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 27 мест (25 и два).

«Батькивщина» Юлии Тимошенко, в свою очередь, получит 25 мест (23 и два). Партия артиста Святослава Вакарчука «Голос»— 20 (18 и два).

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По последним данным Центризбиркома, партия Зеленского «Слуга народа» после обработки 50,01% лидирует с 42,45% голосов.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #рада #зеленский #слуга народа

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