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 Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

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 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

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 Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

12:14   22 Июля 2019
Весь мир

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Спецслужбы Ирана вычислили 17 шпионов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщает агентство Fars в понедельник, 22 июля.

По его данным, американских агентов выявило иранское Министерство информации. Отмечается, что некоторые из них казнят «как предателей».  Как передают телеканал Press TV передает, что агентов ЦРУ задерживали в течение последнего года. В результате их сеть была разрушена.

Отношения Соединенных Штатов и Ирана вновь обострились. В мае минувшего года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #спецслужбы #цру

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