Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Спецслужбы Ирана вычислили 17 шпионов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщает агентство Fars в понедельник, 22 июля.

По его данным, американских агентов выявило иранское Министерство информации. Отмечается, что некоторые из них казнят «как предателей». Как передают телеканал Press TV передает, что агентов ЦРУ задерживали в течение последнего года. В результате их сеть была разрушена.

Отношения Соединенных Штатов и Ирана вновь обострились. В мае минувшего года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре.