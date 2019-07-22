Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить на американские санкции из-за покупки российских систем С-400, в том числе по отношению к авиабазе «Инджирлик», где расположены американские ВВС.

Ранее Вашингтон заявил о решение исключить Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО.

«Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр добавил, что Анкара серьезно относится к собственному производству вооружений и хочет разработать собственные истребители.