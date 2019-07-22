Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

 Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

 Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

12:16   22 Июля 2019
Весь мир

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить на американские санкции из-за покупки российских систем С-400, в том числе по отношению к авиабазе «Инджирлик», где расположены американские ВВС.

Ранее Вашингтон заявил о решение исключить Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО. 

«Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр добавил, что Анкара серьезно относится к собственному производству вооружений и хочет разработать собственные истребители. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #чавушоглу #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...