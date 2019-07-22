Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить на американские санкции из-за покупки российских систем С-400, в том числе по отношению к авиабазе «Инджирлик», где расположены американские ВВС.
Ранее Вашингтон заявил о решение исключить Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО.
«Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — подчеркнул Чавушоглу.
Министр добавил, что Анкара серьезно относится к собственному производству вооружений и хочет разработать собственные истребители.
"Maddi,maliyet,strateji ve siyasi bakımdan da diğer ortaklar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını istemiyor" ???? #Canlı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TGRT Haber'de soruları cevaplıyor #f35 #s400 pic.twitter.com/T2XC60knde— TGRT Haber (@tgrthabertv) July 22, 2019