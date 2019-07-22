Вслед за россиянами в Ливии задержали их адвокатов

Российские сотрудники Фонда защиты национальных ценностей оказались не единственными незаконно задержанными в Ливии. Глава Фонда Александр Малькевич также сообщил о задержании нескольких адвокатов.

«Помимо наших товарищей задерживают всех, кто хоть как-то пытаются там поучаствовать. Мухаммед Трекер, сын бывшего министра иностранных дел Ливии, бывшего полпреда Ливии в ООН. Он руководит группой расследований преступления НАТО в Ливии. Мухаммед приехал в Ливию и был там задержан», — сообщил Малькевич.

Вскоре так называемое «Агентство по борьбе с организованной преступностью», а по факту - бандиты, арестовали ливийского адвоката, которого наняла супруга Мухаммеда, а затем — директора туристической фирмы, который выдавал визы.

«Любой человек, который хоть как-то касался, его уничтожают. То, что происходит сейчас - это политический терроризм, когда просто хватают всех», — возмущен Малькевич.

Помимо социологов, в ливийском плену три года томятся двое российских моряков, задержанных якобы за контрабанду нефти. Фонд защиты национальных ценностей призвал апеллировать к международному сообществу, чтобы убедить ливийские власти отпустить граждан России.