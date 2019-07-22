Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Вернуть на родину всех россиян, незаконно задержанных в Ливии, требует глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, чьи сотрудники пропали в Триполи в середине мая и удерживаются бандитами.

Малькевич обратил внимание не только на недавнее задержание в Ливии двух российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, проводивших в стране исследования, но и напомнил о инциденте трехлетней давности — тогда были задержаны моряки с российским гражданством.

«Мы обращаясь к мировому сообществу, к властям Ливии, мы говорим не только о наших гражданах. Но и моряках, которые три года находятся в ливийском плену. Там задержали за якобы контрабанду нефти. Тоже узники абсолютно неправовые», — заявил Малькевич.

Глава фонда обратился к международному сообществу и потребовал отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии. Он заявил, что организация будет «и дальше на всех площадках» выступать с подобными требованиями.

«После мероприятия мы отправим наше заявление во все международные инстанции о том, что все российские граждане должны быть особождены. 4; человека с паспортами РФ томятся сейчас в ливийских застенках. Ливия под давлением международного сообщества должна освободить россиян. Безо всяких условий, без шантажа, должны начать освобождать россиян. Это наше основное требование», — сообщил Малькевич на пресс-конференции по политическому терроризму в Триполи.

Ранее сообщалось, что задержанными россиянами злоумышленники пытались шантажировать МИД РФ. Также сообщалось о допросах, в которых принимали участие сотрудники ЦРУ и пытках, применяемых к российским гражданам.