Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

 Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

Турция готова ответить на санкции США против базы «Инджирлик»

 Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

Иранские спецслужбы задержали 17 агентов ЦРУ

12:04   22 Июля 2019
Россия

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Вернуть на родину всех россиян, незаконно задержанных в Ливии, требует глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, чьи сотрудники пропали в Триполи в середине мая и удерживаются бандитами.

Малькевич обратил внимание не только на недавнее задержание в Ливии двух российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, проводивших в стране исследования, но и напомнил о инциденте трехлетней давности — тогда были задержаны моряки с российским гражданством.

«Мы обращаясь к мировому сообществу, к властям Ливии, мы говорим не только о наших гражданах. Но и моряках, которые три года находятся в ливийском плену.  Там задержали за якобы контрабанду нефти. Тоже узники абсолютно неправовые», — заявил Малькевич.

Отпустить всех задержанных россиян в Ливии требует фонд, где работали похищенные

Глава фонда обратился к международному сообществу и потребовал отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии. Он заявил, что организация будет «и дальше на всех площадках» выступать с подобными требованиями.

«После мероприятия мы отправим наше заявление во все  международные инстанции о том, что все российские граждане должны быть особождены. 4; человека с паспортами РФ томятся сейчас в ливийских застенках. Ливия под давлением международного сообщества должна освободить россиян. Безо всяких условий, без шантажа, должны начать освобождать россиян. Это наше основное требование», — сообщил Малькевич на пресс-конференции по политическому терроризму в Триполи.

Ранее сообщалось, что задержанными россиянами злоумышленники пытались шантажировать МИД РФ. Также сообщалось о допросах, в которых принимали участие сотрудники ЦРУ и пытках, применяемых к российским гражданам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #ливия #новости #общество #весь мир #пытки #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...