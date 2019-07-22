Депутат ГД предложил ограничить наценку на питьевую воду в театрах и парках

Депутат Государственной думы Василий Власов в понедельник, 22 июля, сообщил, что наценку на питьевую бутилированную воду в театральных буфетах и точках продаж в городских парках следует ограничить до 70 процентов, ведь это продукт первой необходимости. По его словам, некоторые спектакли идут по три часа, получается, что человек в антракте не может купить воду, потому что продукт стоит в десять раз дороже, чем в магазине.

«Нужно ограничить до 70 процентов максимум наценку на продажу питьевой воды», — сказал депутат РИА Новости.

Многие торговые центры, парки и театры делают наценку на воду более чем в десять раз. В одном из столичных парков бутилированную питьевую воду продают за 300 рублей.