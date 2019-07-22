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11:54   22 Июля 2019
Весь мир

С-400 встанут на боевое дежурство в Турции к 2020 году

С-400 встанут на боевое дежурство в Турции к 2020 году

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поставленные стране российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. 

Ранее США заявили, что покупка Анкарой С-400 у Москвы делает невозможной продажу Турции американских истребителей F-35. Участие Турции в программе окончательно свернут до конца марта 2020 года.

«Нас из программы F-35 не исключили,  Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса», — заявил Чавушоглу.

Договор на поставки четырех дивизионов С-400 за два с половиной миллиарда долларов РФ и Турция заключили В 2017 году. После сделки Вашингтон потребовал отказаться от С-400 и взамен купить американские ЗРК Patriot, но турецкая сторона осталась непреклонна. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в новейшей истории страны.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #турция #с-400

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