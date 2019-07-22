Незаконно задержанных в Ливии россиян пытали на допросах

Граждан России, удерживаемых в Ливии бандитами, пытали при допросах с целью «выбить» информацию для провокаций в западных СМИ.

Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, сотрудники которого отправились в Ливию для социологического исследования и были незаконно задержаны.

«Есть информация, что их пытали. Вполне возможно продолжается сейчас. Цели две. Во первых это просто так. Это дико. Это природа тех людей. Сейчас из них будут пытаться выбить некие показания на камеру, чтобы сложилась такая картина, что задержаны русские, которые там что-то якобы готовили», — сообщил Малькевич во время пресс-конференции на тему политического терроризма в Триполи

Ранее Малькевич сообщал, что Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфанова задержали в том числе и с целью «политического шантажа». Он рассказал, что задержавшие требовали от россиян невозможных условий: пытались заставить МИД РФ изменить позицию по Ливии.