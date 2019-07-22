Малькевич рассказал, за что задержали российских социологов в Ливии

Ливийские власти задержали сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей из опасений обнародования результатов социологических исследований. Об этом сообщил глава Фонда Александр Малькевич.

«За что все-таки взъелись на сотрудников? За исследования, которые проводились, за социологию, за результаты, которые не могут местные власти устроит», — заявил Малькевич.

О незаконном задержании социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфанова стало известно в начале июля.

По словам Малькевича, россияне легально прибыли в Ливию 14 марта в исследовательских целях.

«Легально работали, сняли дом, зарегистрировались в полиции, легально приобрели сим-карты, информировали о своих встречах. 13 мая Александр [третий сотрудник]вернулся в Россию. В ночь с 16 на 17 мая разговаривал по телефону с Максимом. На рассвете 17 мая Максим и Самера были захвачены», — сообщил детали Малькевич.

Малькевич считает, что поводом для задержания стали результаты социологических исследований:

«Возможно официальная власть в Триполи испугалась, что они будут преданы огласки: «Как же мы с трехпроцентным рейтингом сможем что-то делать?».

Двоих россиян и иорданского переводчика задерживали сотрудники местного агентства по борьбе с организованной преступностью, однако, как заверил Малькевич, под официальным названием в Ливии работают бандиты. Глава агентства один из ключевых полевых командиров и контролирует в стране все тюрьмы. Фонд пытался договориться об освобождении своих сотрудников, однако переговоры оказались безрезультатными.