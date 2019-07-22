Чавушоглу назвал С-400 более продвинутыми системами по сравнению с Patriot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК Patriot являются более продвинутыми системами ПВО.

Его процитировал телеканал TGRT.

Глава МИД отметил, что Анкара собирается «задействовать ЗРС С-400 до 2020 года». Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание системы начнется уже в этом октябре.

Чавушоглу также добавил, что Турция готова ответить Штатам, если Вашингтон соберется объявить о введении санкций из поставок российского вооружения.