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11:44   22 Июля 2019
Весь мир

Чавушоглу назвал С-400 более продвинутыми системами по сравнению с Patriot

Чавушоглу назвал С-400 более продвинутыми системами по сравнению с Patriot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК Patriot являются более продвинутыми системами ПВО.

Его процитировал телеканал TGRT.

Глава МИД отметил, что Анкара собирается «задействовать ЗРС С-400 до 2020 года». Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание системы начнется уже в этом октябре.

Чавушоглу также добавил, что Турция готова ответить Штатам, если Вашингтон соберется объявить о введении санкций из поставок российского вооружения.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #чавушоглу #с-400 #patriot

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