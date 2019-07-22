Чавушоглу назвал С-400 более продвинутыми системами по сравнению с Patriot
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК Patriot являются более продвинутыми системами ПВО.
Его процитировал телеканал TGRT.
Глава МИД отметил, что Анкара собирается «задействовать ЗРС С-400 до 2020 года». Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание системы начнется уже в этом октябре.
Чавушоглу также добавил, что Турция готова ответить Штатам, если Вашингтон соберется объявить о введении санкций из поставок российского вооружения.
????"F-35 vermezlerse başka alternatiflere yöneliriz" ????"İncirlik konusunda gerekirse adım atarız" ???? #Canlı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TGRT Haber'de https://t.co/SWaENjKHRh— TGRT Haber (@tgrthabertv) July 22, 2019