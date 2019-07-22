Человечество исчерпало годовой запас ресурсов Земли на три дня раньше

Представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ в понедельник, 22 июля, сообщил, что день, когда люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2019 год и начали жить «в долг», наступит 29 июля, что на три дня раньше, чем в 2018 году. По его словам, в 2019 году человечество «задолжало» не только планете, и будущим поколениям 155 дней.

«День, когда население Земли начинает расходовать ресурсы планеты «в кредит», приходится в 2019 году на 29 июля», — добавили в WWF России.

Учитывая темпы потребления 2018 года, человечеству необходимо 1,74 планеты для «безубыточного» существования. Уточнили, что 29 июля — усредненный показатель Дня экодолга по всей планете. Однако каждая страна формирует собственный резерв биоемкости, а стиль и манера потребления ресурсов очень отличаются. В связи с этим ученые также подсчитывают национальные даты.

Больше всех Земле «задолжали» жители Катара, для которых День экодолга наступил 11 февраля, а самый маленький долг перед планетой у Индонезии, где дата выпадает на 18 декабря.