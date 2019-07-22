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11:36   22 Июля 2019
Весь мир

Человечество исчерпало годовой запас ресурсов Земли на три дня раньше

Человечество исчерпало годовой запас ресурсов Земли на три дня раньше

Представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ в понедельник, 22 июля, сообщил, что день, когда люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2019 год и начали жить «в долг», наступит 29 июля, что на три дня раньше, чем в 2018 году. По его словам, в 2019 году человечество «задолжало» не только планете, и будущим поколениям 155 дней.

«День, когда население Земли начинает расходовать ресурсы планеты «в кредит», приходится в 2019 году на 29 июля», — добавили в WWF России.

Учитывая темпы потребления 2018 года, человечеству необходимо 1,74 планеты для «безубыточного» существования. Уточнили, что 29 июля — усредненный показатель Дня экодолга по всей планете. Однако каждая страна формирует собственный резерв биоемкости, а стиль и манера потребления ресурсов очень отличаются. В связи с этим ученые также подсчитывают национальные даты.

Больше всех Земле «задолжали» жители Катара, для которых День экодолга наступил 11 февраля, а самый маленький долг перед планетой у Индонезии, где дата выпадает на 18 декабря.

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Автор: Анатолий Кубарев
#земля #общество #wwf #ресурсы

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