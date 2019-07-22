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11:31   22 Июля 2019
Россия

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил провоза багажа

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил провоза багажа

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что нормы провоза цветов и фруктов в ручной клади, по которым при ввозе более пяти килограммов требуется оформление фитосанитарных сертификатов, действуют уже несколько лет. Для обычных граждан ничего не изменится.

В пятницу, 19 июля, на портале правовой информации появилось постановление правительства РФ, которое меняет правила карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через российскую госграницу. Постановление вступает в силу 19 августа. Как отметили в пресс-службе, нововведение направлено на совершенствование контроля таможенниками.

Ввоз продукции высокого фитосанитарного риска через таможенную границу ЕАЭС возможен без фитосанитарных сертификатов, если продукция ввозится в почтовых отправлениях, ручной клади, и если количество такой продукции не превышает пяти килограммов и она не является семенами или картофелем.

По словам Мелано, такие требования вступили в силу 1 июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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Автор: Арсений Аскольский
#россельхознадзор #фрукты #цветы

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