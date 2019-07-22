Малькевич рассказал, что бандиты требовали от задержанных в Ливии россиян

Заранее невыполнимые условия предлагались похитителями для двоих россиян, незаконно задержанных в Ливии: от фонда, где они работали, требовали корректировку позиции МИД РФ по Ливии. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич

Сотрудников фонда - социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфанова - незаконно задержали 14 мая. Третий участник мониторинговой группы, Александр Прокофьев, покинул страну за два дня до задержания коллег.

Сообщается что из Туниса в Ливию после похищения прибыли сотрудники ЦРУ, которые допрашивали россиян. В результате «допросов» в западные СМИ произошел слив «нужной» информации от этих сотрудников.

«Как только стало понятно, что шантаж неприемлем, из Туниса в Ливию заехали сотрудники ЦРУ. Они провели несколько допросов. Потом пошел слив через Блумберг и другие СМИ с «вкусными заголовками» о том, что русские якобы вмешивались в выборы», — сообщил Малькевич на пресс-конференции, посвященной политическому терроризму в Триполи.

Малькевич утверждает, что в задержании принимала участие организация «Агенство по борьбе с организованной преступностью».

«Вопрос напрашивается: кто взял, кто задержал наших людей? Это бандиты. Официальное название — «Агенство по борьбе с организованной преступностью». Руководитель Абд ар-Рауф Кара. Они контролируют все тюрьмы. Он один из ключевых полевых командиров», — рассказал руководитель фонда.

Ранее сообщалось, что российские социологи из Фонда по защите национальных ценностей удерживаются в Триполи с середины мая после того, как встретились с рядом политических деятелей, в том числе и с сыном ливийского экс-лидера Муаммара Кадаффи — Сейфом аль-Исламом Каддафи. Организация вела с задержавшими россиян бандитами тайные переговоры — это было одним из условий возвращения россиян, которое не было выполнено.