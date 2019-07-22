Законопроект о проведении общероссийской Минуты молчания внесли в ГД
Законопроект, предлагающий проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, внесли в Государственную думу в понедельник, 22 июля. Согласно проекту закона, предложили ежегодно проводить общефедеральную минуту молчания в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, чтобы напомнить миру об агрессии против страны.
«И о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народ», — говорится в пояснительной записке.
Заместитель председателя ГД Ирина Яровая отметила, что проводить общефедеральную Минуту молчания можно в 12:15 по московскому времени. По ее словам, проектом закона предложили публиковать в интернете списки фамилий погибших.
Группа депутатов всех фракций внесла в Государственную Думу #законопроект о проведении общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июняhttps://t.co/Vw6OLclCtM— Государственная Дума (@dumagovru) 22 июля 2019 г.