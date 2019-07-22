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11:22   22 Июля 2019
Весь мир

Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию вокруг КНДР и в Персидском заливе

Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию вокруг КНДР и в Персидском заливе

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в понедельник, 22 июля, в Японию. Там он встретился с главой МИД страны Таро Коно и генсеком Совета национальной безопасности Сетаро Яти.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове. Также было принято решение сотрудничать для решения ракетно-ядерной проблемы КНДР.

Кроме того, Болтон пообщался с генсеком Совета национальной безопасности Японии. На встрече обсуждалась навигация грузовых судов в регионе Персидского залива.

Ранее Вашингтон сообщил о ходе работы по созданию международной коалиции Sentinel. Она будет заниматься обеспечением свободы судоходства в регионе Персидского залива, однако, по мнению Штатов, для успеха необходимо активное участие международных партнеров США.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #политика #болтон #нацбезопасность

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