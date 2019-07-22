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11:13   22 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Депутат Рады Надежда Савченко получила на выборах всего восемь голосов. Политик баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, сообщает «Громадське ТВ».

Таким образом, Савченко не попадет в парламент нового созыва. Ранее она сообщала, что планирует поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию. Прошедшие выборы депутат назвала «грязными и отвратительными».

«Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки <...> Здесь были и запугивания, и подкуп», — заявила Савченко.

При этом она подчеркнула, что не намерена оспаривать результаты выборов. Отмечается, что в округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #савченко

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