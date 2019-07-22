Камбоджа не обсуждала с Китаем совместное использование военной базы

Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна не подписывала никаких тайных договоров с Китаем о совместном использовании военно-морской базы Реам в Сиамском заливе. Об этом в понедельник, 22 июля, пишет новостной портал Fresh News.

«Мы никогда не обсуждали этот вопрос с Пекином, поэтому нечего и говорить, что какое-либо соглашение было подписано», — заявил политик.

Кроме того, по его словам, развертывание в стране иностранной военной базы идет вразрез с конституцией Камбоджи.

Напомним, в воскресенье издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американские официальные лица, сообщило, что Камбоджа заключила тайное соглашение с Китаем. Согласно ему, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет. После истечения этого срока соглашение может продеваться на десятилетние периоды.