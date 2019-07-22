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 Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

Малькевич потребовал отпустить всех задержанных россиян в Ливии

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

«Слуга народа» может получить более 240 мест в новой Раде

 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

Израильские войска сносят жилые дома в палестинской деревне Сур-Бахир

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11:00   22 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украинский ЦИК заявил, что выборы в Раду состоялись

Украинский ЦИК заявил, что выборы в Раду состоялись

ЦИК Украины не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования в Верховную раду, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

«Обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было, она состоялась», — сказала Слипачук журналистам в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский готовит коалиционное соглашение для обновленного парламента. Глава партии Дмитрий Разумков уточнил, что «драфт коалиционного соглашения пишется», но пока не знает точно, самостоятельно ли партия будет формировать парламентское большинство, или же решения по коалиции будут обсуждаться с другими партиями.

По данным экзитполов, на выборах лидирует партия действующего главы Украины Зеленского «Слуга народа» с 42,7% голосов. На втором месте следует «Оппозиционная платформа  — За жизнь»  — 12,9%. Партия «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко «Солидарность») набрала 8,8%, за ней партия экс-кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко. Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» на пятом месте с 6,5% голосов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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