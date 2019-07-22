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10:50   22 Июля 2019
Весь мир

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано ушел из жизни. Ему было 72 года. Об этом сообщает пресс-служба организации в понедельник, 22 июля. 

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого он был послом и постпредом Японии в организации. Дипломат также работал в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в японском МИД.

Незадолго до смерти Амано собирался направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В связи с кончиной дипломата, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене приспустят флаг агенства. 

МАГАТЭ появилась в 1957 году. Организация создана для развития всемирного сотрудничества в сфере использования мирного атома.

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Автор: Арсений Аскольский
#гендиректор #магатэ #амано

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