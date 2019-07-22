Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано ушел из жизни. Ему было 72 года. Об этом сообщает пресс-служба организации в понедельник, 22 июля.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого он был послом и постпредом Японии в организации. Дипломат также работал в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в японском МИД.

Незадолго до смерти Амано собирался направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В связи с кончиной дипломата, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене приспустят флаг агенства.

МАГАТЭ появилась в 1957 году. Организация создана для развития всемирного сотрудничества в сфере использования мирного атома.