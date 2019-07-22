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10:26   22 Июля 2019
Россия

Ракета-носитель «Протон-М» отправлена на Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» отправлена на Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» отправлена с ракетно-космического завода имени Хруничева в Москве: с ее помощью запустят европейский и американский спутники. 

Европейский Eutelsat 5 West B и спутник США MEV-1 будут выведены на орбиту «Протоном» по контракту на использование ракеты-носителя в коммерческих программах компании International Launch Services.

«Транспортировка осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 году компанией International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat об использовании ракеты-носителя «Протон-М» для выведения на орбиту двух космических аппаратов», — сообщила пресс-служба Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева. 

Ранее 18 июля сообщалось, что ракету «Союз-ФГ» установили на стартовой площадке Байконура с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-13», а 20 июля он с тремя космонавтами на борту отправился на орбиту и состыковался с Международной космической станцией.

Ракета-носитель «Протон-М» отправлена на Байконур

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Автор: Тимофей Булочкин
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