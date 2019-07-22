Жители старинного дома в Москве пожаловались на засевших в подвале сторонников Навального

Жители дома на Рождественском бульваре, 10/7, возмущены: подвал дома, находящийся в их долевой собственности, сдается в аренду сторонникам блогера Алексея Навального. Здесь появился центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Владельцы квартир считают, что аренду помещения оформили по личной инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана, мужа известного политолога, члена СПЧ при президенте Екатерины Шульман. Сейчас правоохранители проверяют законность сделки по заявлению жильцов.

Как рассказал RT один из жильцов, семья Шульман сдает сдает Навальному помещение в обход других владельцев. Сам блогер считает Шульман «хорошим политологом с чувством юмора».

Как выяснило издание, формально она не имеет отношения ни к подвалу, ни к договору аренды — договор заключал ее муж, без разрешения остальных жильцов. Сейчас полиция проверяет законность заключения арендного договора.

Незаконная сдача подвала штабу Навального — не единственная претензия к Шульману. Жильцы дома на Рождественском бульваре жалуются, что глава ТСЖ буквально превратил его в проходной двор. Без ведома жителей на чердаке старинного дома появился хостел. Шульман сдает квартиры под офисы и салоны красоты. Часть помещений занимали рестораны.