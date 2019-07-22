Подвал дома сдали в аренду штабу Навального без согласия жителей

Жители дома на Рождественском бульваре в Москве обратились к правоохранителям с просьбой проверить договор аренды, согласно которому подвал здания был сдан под штаб Алексея Навального. Об этом пишет RT.

Жильцов не устраивает, что подвал, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду соратникам Навального без их ведома и согласия. В помещении расположился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму. Собственники убеждены, что аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ дома Михаила Шульмана.

«Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто», — подчеркнула одна из жительниц дома.

Согласно законодательству страны, при необходимости сдать в аренду общее имущество многоквартирного дома, должно быть созвано собрание собственников. Если две трети проголосуют за, договор аренды может быть заключен.

Несмотря на то, что сбор подписей в поддержку кандидатов окончен, штаб все еще работает.