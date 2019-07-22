Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

Дальнобойщик из России сбил насмерть двух человек в Финляндии на трассе под Луумяки. Инцидент произошел в ночь на 21 июля, говорится на сайте финской полиции.

Автомобиль, в котором находились четверо, ехал в город Коувола. Он частично встал на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины, и в них врезался грузовик. У обочины он остановился так, что его часть осталась на проезжей части. Из машины вышли три человека, которых и сбил россиянин на грузовике. Водитель оставался в машине.

Жертвами аварии стали женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Третий мужчина 1982 года рождения пострадал. По данным финской полиции, россиянина 1983 года рождения подозревают в опасном вождении, причинении смерти и травм по неосторожности. Отмечается, что мужчина был трезв.

Полицейские будут выяснять, мог ли дальнобойщик рассмотреть находившихся на дороге людей, поскольку в момент ДТП было темно.