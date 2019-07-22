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9:45   22 Июля 2019
Россия

Месячная норма осадков выпала за день в Краснодаре

Месячная норма осадков выпала за день в Краснодаре

Почти месячная норма осадков выпала за прошедшие сутки в Краснодаре. Около 90 дворов, дорог и домов оказались подтоплены. Экстренные службы занимаются откачкой воды.

В воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушились ливни. В администрации города сообщили, что выпало 54 миллиметра осадков, когда месячная норма составляет 56 миллиметров. Оперативные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния Краснодарского водохранилища.

К утру понедельника поступило 39 заявок о подтоплении трасс, 49 заявок о подтоплении придомовой территории частных и многоквартирных домов, из них в три дома зашла вода. В работах по откачке воды задействованы 114 человек, 48 единиц техники.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#краснодар #ливни #погода #потоп

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