Месячная норма осадков выпала за день в Краснодаре

Почти месячная норма осадков выпала за прошедшие сутки в Краснодаре. Около 90 дворов, дорог и домов оказались подтоплены. Экстренные службы занимаются откачкой воды.

В воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушились ливни. В администрации города сообщили, что выпало 54 миллиметра осадков, когда месячная норма составляет 56 миллиметров. Оперативные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния Краснодарского водохранилища.

К утру понедельника поступило 39 заявок о подтоплении трасс, 49 заявок о подтоплении придомовой территории частных и многоквартирных домов, из них в три дома зашла вода. В работах по откачке воды задействованы 114 человек, 48 единиц техники.