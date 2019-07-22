Месячная норма осадков выпала за день в Краснодаре
Почти месячная норма осадков выпала за прошедшие сутки в Краснодаре. Около 90 дворов, дорог и домов оказались подтоплены. Экстренные службы занимаются откачкой воды.
В воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушились ливни. В администрации города сообщили, что выпало 54 миллиметра осадков, когда месячная норма составляет 56 миллиметров. Оперативные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния Краснодарского водохранилища.
К утру понедельника поступило 39 заявок о подтоплении трасс, 49 заявок о подтоплении придомовой территории частных и многоквартирных домов, из них в три дома зашла вода. В работах по откачке воды задействованы 114 человек, 48 единиц техники.
Краснодар затопило проливным дождем. Завтра будет хуже: ожидаются ливни с грозами, ветер усилится до 20 м/с. Но самые находчивые не унывают и устраивают заплывы прямо на улицах pic.twitter.com/vYDXiSDgrM— НТВ (@ntvru) July 21, 2019