Чайка похитила чихуахуа в британском Пейнтоне

Чайка в городе Пейнтон в Великобритании украла собачку чихуахуа и скрылась с ней в неизвестном направлении. Владельцы до сих пор ищут питомца. Об этом пишет местный портал Devon Live.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля. Четырехлетняя чихуахуа по кличке Гизмо гуляла в саду, когда на нее спикировала чайка и унесла ее. Свидетелем происшествия стал молодой человек 24-летней хозяйки питомца. Владелица животного рассказала изданию, что не успела увидеть, уронила ли чайка собаку.

Местонахождение чихуахуа до сих пор неизвестно. Хозяйка надеется, что пресса и соцсети помогут ей найти любимца.