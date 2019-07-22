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9:29   22 Июля 2019
Весь мир

Чайка похитила чихуахуа в британском Пейнтоне

Чайка похитила чихуахуа в британском Пейнтоне

Чайка в городе Пейнтон в Великобритании украла собачку чихуахуа и скрылась с ней в неизвестном направлении. Владельцы до сих пор ищут питомца. Об этом пишет местный портал Devon Live.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля. Четырехлетняя чихуахуа по кличке Гизмо гуляла в саду, когда на нее спикировала чайка и унесла ее. Свидетелем происшествия стал молодой человек 24-летней хозяйки питомца. Владелица животного рассказала изданию, что не успела увидеть, уронила ли чайка собаку.

Местонахождение чихуахуа до сих пор неизвестно. Хозяйка надеется, что пресса и соцсети помогут ей найти любимца.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #чайка #похищение #чихуахуа

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