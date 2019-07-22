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9:23   22 Июля 2019
Весь мир

Более 160 человек погибли в Индии из-за наводнений

Более 160 человек погибли в Индии из-за наводнений

Минимум 166 человек стали жертвами наводнений, вызванных муссонными ливнями, в индийских штатах Ассам и Бихар. В общей сложности от стихии пострадали более десяти миллионов человек, передает телеканал NDTV.

На утро понедельника 102 смерти зафиксировано в Бихаре, а 64 — в Ассаме. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Более 7,2 миллиона человек остаются в зоне паводка в Бихаре и более 3,8 миллиона — в Ассаме. Наводнение началось в первых числах июля, а на данный момент вода начала спадать.

Кроме того, муссонные ливни с грозами стали причиной гибели людей от ударов молний. Ранее местные СМИ писали, что из-за молний по меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш, еще 13 человек получили травмы.

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Автор: Виктория Разумовская
#индия #общество #стихия #наводнение

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