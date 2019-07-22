Более 2,7 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала этого года. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. В планах привить более 3,1 миллиона человек.

В этом году пострадавшие от укусов клещей обращаются в медицинские учреждения не чаще, чем обычно.

В большинстве российских регионов специалисты уже приступили к акарицидным обработкам. Их провели уже на площади более 163 тысяч гектаров. Кроме того, в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.

На телеканалах вышло более 2,2 тысячи сюжетов, опубликовано свыше 5,3 тысячи сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, издано более 492 тысяч памяток.