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9:01   22 Июля 2019
Россия

Более 2,7 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

Более 2,7 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

Более 2,7 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала этого года. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. В планах привить более 3,1 миллиона человек.

В этом году пострадавшие от укусов клещей обращаются в медицинские учреждения не чаще, чем обычно.

В большинстве российских регионов специалисты уже приступили к акарицидным обработкам. Их провели уже на площади более 163 тысяч гектаров. Кроме того, в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.

На телеканалах вышло более 2,2 тысячи сюжетов, опубликовано свыше 5,3 тысячи сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, издано более 492 тысяч памяток. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #роспотребнадзор #клещи #энцефалит

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