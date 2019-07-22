Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике

Пять человек стали жертвами нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне мексиканского курорта Акапулько. Еще шесть человек получили ранения. Об этом пишет агентство EFE.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, однако полиция задержала одного человека, который подозревается в причастности к нападению. Правоохранители пока не называли возможные причины атаки. Началось расследование.

Последние несколько лет Мексика переживает нелегкие времена. В 2018 году там были убиты более 33,3 тысячи человек, а в этом году ситуация продолжает ухудшаться. С января по май жертвами преступников стали 14,13 тысячи человек — это на 5,2 процента больше, чем за тот же период 2018 года.