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8:38   22 Июля 2019
Весь мир

Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике

Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике

Пять человек стали жертвами нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне мексиканского курорта Акапулько. Еще шесть человек получили ранения. Об этом пишет агентство EFE.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, однако полиция задержала одного человека, который подозревается в причастности к нападению. Правоохранители пока не называли возможные причины атаки. Началось расследование.

Последние несколько лет Мексика переживает нелегкие времена. В 2018 году там были убиты более 33,3 тысячи человек, а в этом году ситуация продолжает ухудшаться. С января по май жертвами преступников стали 14,13 тысячи человек — это на 5,2 процента больше, чем за тот же период 2018 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#нападение #мексика #криминал

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