Российские штурмовики отработали ракетный удар на учениях в Киргизии

Четыре российских штурмовика Су-25СМ были задействованы в учениях армии Киргизии «Сары-Таш — 2019», передает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

Летчики осуществили ракетный удар по условной бронетехнике врага и скоплению боевиков, а также отработали пути преодоления системы ПВО, проделав противоракетное маневрирование. Уточняется, что полеты велись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте от 300 до 3 тысяч метров.

Маневры «Сары-Таш — 2019» стартовали в Киргизии 18 июля при участии более 600 военнослужащих и свыше 100 единиц техники, которые отрабатывают блокирование и ликвидацию вторгшихся на территорию вооруженных бандформирований.