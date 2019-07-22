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 Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов избирателей

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8:18   22 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Российские штурмовики отработали ракетный удар на учениях в Киргизии

Российские штурмовики отработали ракетный удар на учениях в Киргизии

Четыре российских штурмовика Су-25СМ были задействованы в учениях армии Киргизии «Сары-Таш — 2019», передает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

Летчики осуществили ракетный удар по условной бронетехнике врага и скоплению боевиков, а также отработали пути преодоления системы ПВО, проделав противоракетное маневрирование. Уточняется, что полеты велись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте от 300 до 3 тысяч метров.

Маневры «Сары-Таш — 2019» стартовали в Киргизии 18 июля при участии более 600 военнослужащих и свыше 100 единиц техники, которые отрабатывают блокирование и ликвидацию вторгшихся на территорию вооруженных бандформирований.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #учения #киргизия #су-25см

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