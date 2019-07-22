Более 30 человек погибли из-за ударов молний за сутки на севере Индии

Жертвами ударов молний за прошедшие сутки в индийском штате Уттар-Прадеш стали как минимум 32 человека. Погодное явление вызвано мощными муссонными ливнями с грозами.

Об этом сообщает телеканал NDTV в понедельник, 22 июля.

Еще 13 человек получили травмы при ударах молний.

Больше всего жертв оказалось в районе городов Канпур и Фатехпур — по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.